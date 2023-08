Tartu 2024 viib rahva Läti metsa näitust avama

Näituse eestvedaja Mari-Liis Rebane selgitas, et Savvalas saab näha kolme «Metsikute bittide» näituse jaoks valminud teost kunstnikelt. Teoseid esitlevad Anna Tamm Eestist. Vinzenz Leutenegger Šveitsist, Jeanne Harignordoquy Prantsusmaalt ja Uģis Albiņš Lätist. «Oma olemuselt on need teosed üsna erinevad – inspireerutud on nii savist kui pühadest hiitest,» selgitas Mari-Liis Rebane.