Suve lõpp on küttesüsteemide hoolduseks hea aeg

Enamasti tekivad hoone süttimist põhjustavad kütteseadme rikked nende kulumisest, aga ka siis, kui tahmapõlengute tõttu on kütteseadme osad mõranenud. Neid rikkeid saab ennetada ainult kütteseadme järjepideva kontrolli ja hooldusega, milleks tuleb kutsuda korstnapühkija.

Lisaks saab korstnapühkijalt nõu, kuidas ja millise hulga küttematerjaliga on kütteseadet kõige tõhusam kütta. Kontrollitud ja puhastatud kütteseadmele, mida õigesti köetakse, võib külmal ajal kindel olla.

Kütteseadmeid tuleb puhastada ning nende korrasolekut kontrollida vähemalt kord aastas, intensiivsema kasutamise korral aga tihedamalt. Kord viie aasta jooksul on vaja eramaja korstnat pühkima ja seadmeid hooldama kutsuda kutseline korstnapühkija.

Tasub meeles pidada, et sügiskuudel suureneb korstnapühkijate töökoormus ning tekivad ootejärjekorrad. Seetõttu on tark küttesüsteemi hooldus tellida kohe, et kütteperioodile muretult vastu minna.