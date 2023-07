Lina tänava koolimajas töötava Embach Ehituse ehitusjuhi Martti Lainurme sõnul nende silmis, kes Karlova kooli iga päev ei satu, väga palju ei muutu. Fassaadi küll uuendatakse ja see saab värskema ilme, kuid säilib selle ajalooline välimus. Koolile lisatakse kaks sissepääsu, et lapsed ei peaks läbi maja garderoobi minema. See aitab ka hoone puhtama hoida.