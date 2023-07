Seal antakse satelliit üle kanderaketti ettevalmistavale rahvusvahelisele meeskonnale. ESTCube'i meeskonna liikmetel on võimalus veenduda kõigi viimaste kosmosereisiks valmistumise etappide õnnestumises.

«Üpris ebareaalne tunne on», kirjeldas satelliidi tiimi elektroonikainsener Michelle Lukken. Tema sõnul on starti pikalt oodatud, aga see on pidevalt edasi lükkunud erinevate asjaolude tõttu.