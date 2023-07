Politsei vahekokkuvõte: Eesti rallifänn kipub lätlase kõrval kihutama, aga üldmulje on hea

Ralli on möödunud ilma tõsisemate vahejuhtumiteta, ütles Tartu politseijaoskonna juht Andrus Reimaa täna ennelõunal. Enim on politseile tööd andnud sõidukijuhid, kes on ühelt katselt teisele liikudes kiirust ületanud. Kahe päeva jooksul on politsei tabanud kokku 68 kiiruseületajat.

Korravalvurid on roolist tabanud ka mõned juhiloata sohvrit ja neli alkoholi tarvitanud juhti. On olnud ka plekimõlkimisi.

Rally Estonial on korda hoidmas patrullid Lätist, Leedust ja Soomest. Koostöö on hästi sujunud – infovahetus on kiire ja rallilt saadud kogemuste vahetamine väga väärtuslik, märkis Tartu politseijaoskonna juht.

Reimaa lisas, et nii Soome, Leedu kui ka Läti kolleegid on kohanud juba palju kaasmaalastest rallifänne. Lõunanaabrite politseinikud kiitsid, et lätlased oskavad väga hästi ka väljaspool oma koduriiki liigelda. Nimelt pol nad seni ühelegi Läti rallifännile pidanud märkust tegema.

Samuti on tunnustada saanud Leedu politsei. Nimelt juhtus reede lõuna paiku Tartu külje all Võrru viival suure liiklusega maanteel õnnetus, kus veoauto sõitis otsa sõiduautole. Õnnetuspaigale jõudis siis esimesena kohale Leedu politseipatrull.

«Leedu kolleegid käärisid kohe käised üles ja aitasid tiheda liiklusega maanteel liiklust reguleerida,» rääkis Reimaa. «Kiire ja asjaliku reageerimise eest pälvisid nad palju tähelepanu ning kiitust nii meie kolleegidelt kui ka möödasõitjatelt.»

Õnnetus Tartu-Võru maanteel. Foto: Henn Uuetoa

Lõpetuseks tuletas Tartu politseijaoskonna juht kõigile meelde, et politsei jätkab tugevdatud patrullimist ka täna ja homme. «Selleks, et maailma ägedaimat autospordiüritust ei saadaks kihutamisest või näiteks joobes juhtimisest tingitud rasked õnnetused, teeme koos vabatahtlikega ka täna ja homme Lõuna-Eestis tavapärasest tihedamat liikluskontrolli ja tagame turvalisust,» ütles ta.