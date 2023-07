Politseil tuli ukrainlastele kaks korda kombeid õpetada

Viimastel nädalatel on sotsiaalmeedia kogukonna gruppides tehtud lugematu arv postitusi, milles hoiatatakse, et pea igas Eestimaa nurgas on nähtud tõmmusid mehi, kes piiluvad aedadesse või tulevad lausa hoovi tööd küsima. Ehkki Tartumaalt pole taolisi teateid politseile laekunud, on neil kahel korral tulnud käia Jõgevamaal, kus inimesed on täheldanud kahtlasi ukrainlasi.