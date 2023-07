Südalinna kultuurikeskuse võidutöö kuulutatakse välja reedel

Praeguseks on teada südalinna kultuurikeskuse kuus parimat tööd, kuid auhinnatseremoonial selgub, milline on võidutöö, kuidas jagunevad ülejäänud auhinnad ja kes on tööde autorid. Kuus parimat tööd tähestikulises järjekorras on «Aed», «Paabel», «Puidust siluett», «Roheline kultuurikeskus», «Tarte Tatin» ja «The Line and the Dot».