Eneli Eljandile oli see kümnes kohvikutepäev. Hiljutise uudise peale, et peakorraldaja Marek Pihlak enam kohvikutepäeva ei tee, kortsutas ta kulmu. «Ma arvan, et see on väga suur möödalask, kui Elva vald sellel juhtuda laseb. Ma tahaksin huviga näha, mis saab. Ma loodan, et nad otsivad uue korraldaja,» sõnas Eneli Eljand.