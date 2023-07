Juubeliaasta jääb menukale Elva kohvikutepäevale viimaseks

Elva kohvikutepäev tähistab tänavu esimest juubelit ning ühtlasi ka finaali. Peakorraldaja Marek Pihlak selgitas, et lõpmatuseni ei saa ükski asi kesta, mistõttu tuleb ka kohvikutepäeval ruumi teha teistele ideedele. «See ei tähenda, et Elva kohvikutepäev ajas kuidagi lahjemaks oleks muutunud, kuid kümme aastat on piisav aeg ühe ürituse jaoks ning nüüd on aeg midagi uut välja mõelda,» tõdes Pihlak. «Ega ükski uus asi ei saa tekkida, kui vana eest ära ei lähe.»