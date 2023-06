Loe, kui palju tartlasi laulu- ja tantsupeole kohale sõidavad

Tuhandete teiste tartlaste seas on tänavusele laulu- ja tantsupeole sõitnud Hugo Treffeneri gümnaasiumi muusikaõpetaja ja koorijuht Eve Paap, kellel juhendusel osaleb seal üle üheksakümne laulja. «Neist kakskümmend ka tantsivad, seega on minuga praegu proovis pisut üle seitsmekümne inimese,» kommenteeris Paap reede ennelõunal. «Oleme tund aega siin segakooriga olnud ja kõik on kenasti laval. Tundub, et tuleb juba täitsa normaalselt välja, aga eks natuke tuleb ikka harjutada.»