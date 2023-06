Ungari külanimed meelde ei jää. Loed tähed kokku, hääldad välja, aga natukese aja pärast on need peast pühitud. Näiteks nagu Mindszentkálla. Mindszentkálla on tukkuv külake Balatoni järve põhjakaldal, seljataga vulkaanilise päritoluga Balkony mäed, kust alla veeni jääb kümmekond kilomeetrit. Kuumal suvepäeval sõidavad käänulisi teid pidi peamiselt rattaturistid, vahel sekka mõni edev auto, mille puhul on ilmne, et roolis ei istu kohalik inimene.