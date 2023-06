Tartu rongiliiklus on häiritud

«Tegemist on Jõgeva jaama sidesüsteemide rikkega, kus juhitakse rongiliiklust. Praegu pole teada kaua rike kestab. Teeme kõik endast oleneva ja vabandame reisijate ees. Mehaanikud on rikkekohale varuosadega juba teel. Üks teooria on, et rike on põhjustatud ilmast,» kommenteeris Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles.