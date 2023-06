GALERII ⟩ Tipust topini jooksevad vaprad spordisõbrad isegi kõrbekuumuses

Juba seitsmendat aastat toimuva, Nike ellu kutsutud jooksu eesmärk on populariseerida ühekoos jooksmist ning tutvustada Eestimaa kaunemaid kohti. Tegemist ei ole võistlusega, vaid üheskoos jooksurõõmu nautimisega. «Tipust topini» populaarsust näitab asjaolu, et limiteeritud arv kohti täitusid jaanuaris loetud minutitega.

«Tänavuse jooksu märksõnaks on kindlasti kuumus ehk jooksjatel tuleb ilmataadi pakutava kuuma ilmaga tõsiselt rinda pista,» hoiatas peakorraldaja Sten-Eric Uibo juba enne võistluspäeva. «Meil on varasemast samasuguse ilma kogemus olemas ja saame kindlasti hakkama, öised etapid muutuvad seekord veelgi populaarsemateks, sest siis on märgatavalt mõnusam temperatuur jooksmiseks,» muigas Uibo.