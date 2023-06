Kunstnik Kärt Summatavet näitab ülikooli raamatukogus nii tumedat kui valget ainet

Kuidas kujutada kahemõõtmelisel paberil tumeainet, mil on palju enam dimensioone! Kuidas seda tumeainet üldse tajudagi, kui sa ei saa kasutada ei valgust, varju ega peegeldust nii nagu kunstnikud seda muidu teevad?! Tuleb eirata valgusfüüsika reegleid! Aga kus on siis valged augud?

Kärt Summatavet ütleb, et ta ise ka imestab. Et kogu see tunnetus on tal protsessi käigus selliseks kasvanud, ta ei ole joonistades midagi valetanud. Ja ta arvab, et ta ei oskaks seda, mida lõi, enam järele teha.

Kärt Summatavet ja tumeaine valge auguga. Foto: Postimees / SILLE ANNUK

Tartu ülikooli raamatukogu direktor Krista Aru soovitas näituse avamisel Kärt Summataveti kõiksuse kutset kuulda võtta nii, et tulla neid töid vaatama näiteks hommikuti, ja üks pilt korraga. Et süveneda ja mõelda, kuna neis on nii eilne, tänane kui homne päev.

Kunstnik oli sellega nõus, märkides, et oma kunstnikuoskusi ei ole ta neisse töödesse ju eriti pannud, et neis on pigem – midagi muud.

Kärt Summataveti näitust «Kõiksuse kutse» saab kuni 6. augustini vaadata raamatukogu teise korruse näituste alal.