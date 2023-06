300-ruutmeetrine võimla Maarjamõisa Puusepa 1a polikliiniku keldris on loodud skeleti- ja lihassüsteemi vaevustega patsientidele, et ravida ja ennetada spordivigastusi ning treeningu käigus end testida.

Osa masinaist näivad tavapärased jõusaalivahendid, aga ükski neist päris tavaline ei ole. Tauno Kooviti sõnul on neid võimalik rakendada sellistes treeningurežiimides, mida mujal Eestis ja lähiriikides teha ei saa. Suures osas on need ka elektroonsed, telefonis või ekraanilt saab jälgida soorituse parameetreid ning treeningut on lihtne efektiivsemaks muuta.