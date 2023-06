Pildid ⟩ Tamme kooli korraldatud suurele lauluvõistlusele kogunes üle saja laululapse

Üleriigiline konkurss «Koolitants» on pika traditsiooniga noori haarav ettevõtmine. Tamme kooli juhtkond ja lauluõpetajad leiavad, et miks ei võiks olla laulmises üle-eestiline konkurss.

«Oleme seadnud eemärgiks saada populaarseks laulu vallas. Tahame, et meie koolis luuakse alus üleriigiliseks koolinoorte laulukonkursiks ja oleksime selle taimelava. Selline konkurss võiks toimuda igal aastal Tartus,» sõnas direktor Vallo Reimaa. Ta lisas, et järgmisel aastal, kui Tartu on Euroopa kultuuripealinn, oleks lauluvõistlusega, mida näidata.