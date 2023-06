VIDEO ⟩ Purjus peaga auto piire kombanud ja kihutamisega tehnoülevaatust teinud huligaanid said karmilt karistada

«Tundub küll veider, aga just nõnda noor mees oma õigusrikkumist põhjendas. Väidetavalt tekkis mehe sõidukil mingi ootamatu tehnorike, mida ta järsu kiirendusega kontrollida proovis. Paraku tõusid kiirused aga sedavõrd suureks, et kontrollsõit lõppes algajale juhile Tartu vanglas,» kirjeldas politseinik.

Rosi märkis, et piirkiiruse ületamine ja purjus peaga auto juhtimine on kahtlemata ühed ohtlikumad liiklusrikkumised üldse. «Ainuüksi see, et ühel ja samal päeval tabati Tartu politseijaoskonna tööpiirkonnas kaks nõnda ohtlikku liiklusrikkujat, tekitab muret. Õnneks jäid traagilised tagajärjed sellel korral tulemata ning jääb vaid loota, et määratud karistus mõjutab meeste arusaama nõnda, et tulevikus ollakse liikluses pigem eeskujulikud,» lisas ta.