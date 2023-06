Emajõkke vajunud inimese surnukeha leidsid tuukrid, uppunu on eile kadunuks jäänud mees

Tegu on sama 24-aastase välismaalasega, kes ööl vastu laupäeva Tartu linnas kadunuks jäi, teatas politsei- ja piirivalve pressiesindaja Pirjo Neissaar. Politsei avaldab hukkunu lähedastele ja sõpradele kaastunnet.

3. juuni öösel kell 3.40 Emajõe vette Rahu silla lähedal vajunud inimese kohta puudus info, et kes ta oli, enam kui 36 tundi.

Politsei tuvastas linnakaamerate ja piirkonnas paiknevate asutuste kaamerasalvestisi läbi vaadates küll selle, et öösel kella 3.40 paiku liikus Rahu silla all jalakäijate tunnelis tõesti mees, kes laskis end metallpiirdest vee kohale rippu ning kukkus vette. Seejärel oli näha, kuidas ta püüdis ujuda Tasku keskuse poole ja kuidas Atlantise poolt tuli kaater, millelt visati talle päästerõngas. Paraku päästerõngas meheni ei ulatunud, mispeale püüdis kaatril viibinud seltskond mehele lähemale liikuda, aga too kadus vette.