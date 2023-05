Mida teeb sõda suhtega? Ma olen mehega lähedasem kui kunagi varem, vastab Inna Šulženko

Täna sõidab Inna Šulženko Vilniusest taas Ukraina poole, et kohtuda abikaasa Pavloga. Nende ühisest elust Dnipros on möödas täpselt aasta. See on olnud väga kurnav aasta täis pikki nädalaid lahusolekuid ja pingelist tööd, üks ühes, teine teises riigis, et siis harvadel nädalalõppudel kokku saada. Kui nad siis lõpuks kohtudes ka rõõmustavad, tajuvad peagi, kuidas vähesed tunnid kaovad kui liiv näppude vahelt. Ja uus lahusolek ootab ees.