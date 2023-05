Istutustööd ja luule avavad Tartu Roheringi projekti

Tartu Roheringi eesmärk on luua parem kodulinn kõigile tartlastele putukatest inimesteni. Kuigi projekt algas juba aasta alguses, on just Uueturu pargis elurikkuse suurendamine väga oluline ja märgiline samm, millega linnalooduse projekt sisse juhatada. Linnarohtla istutamine toimub Tartu 2024 programmi kuuluva Kureeritud Elurikkuse juhtimisel. Alguses võtab taimede kasvamine aega, kuid peagi hakkab linnarohtla silmailu pakkuma kogu suve vältel. Park on planeeritud nii, et taimekogumite vahel oleks võimalik liikuda ja madalamal murul ka istuda. Kõik Uueturu pargi puud säilitatakse ja põimitakse uute kooslustega.