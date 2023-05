Botaanikaaia traditsiooniline aiapäev tuleb taas

Aiapäeval kell 11.30 on huvilistel võimalus osa saada ka aedniku Riho Terase loengust «Narbikust kanarbikuni, unustamata tundrakanarbikku – põnevaid kanarbikulisi koduaeda». Teras juhendab ja jagab nippe, mida jälgida istikute ostmisel ning kuidas koduaias kanarbikulisi kasvatada.

Aiapäeval müüvad taimi mitmed taimekasvatajad. Tartu Ülikooli botaanikaaia XIII aiapäev toimub 3. juunil kell 10–15. Sissepääs aiapäevale on tasuta. Samuti saab külastada botaanikaaia kasvuhooneid ja uudistada uut näitus, mis on pühendatud botaanikaaia 220. aastapäevale. Kasvuhoonete ja näituse külastamine on botaanikaaia piletiga.