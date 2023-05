Veljo Runnel on Eesti loodusvaatluste maratoni korraldaja ja Tartu ülikooli loodusmuuseumis harrastusteaduse ekspert.

Suure loodusmaratoni eeskujuks on rahvusvaheline vaatlusformaat BioBlitz, mis tähendab, et ühes kindlas paigas tuvastatakse kindla ajavahemiku jooksul nii palju looma-, linnu-, putuka-, taime-, sambliku-, kala- ja seeneliike kui võimalik ning niisugust maratoni läbivad harrastusvaatlejad koos teadlaste ja asjatundjatega. Eestis leiab see tänavu aset kuuendat korda, korraldajaks Tartu ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed koos paljude partneritega mitmel pool Eestis.