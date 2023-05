Politsei otsib Tartumaal kadunud 29-aastast Virkkot

Täna teatasid lähedased, et esmaspäeval, 15. mail lahkus oma kodust Raadi alevikus 29-aastane Virkko. Pere sõnul läks ta esmaspäeva õhtul tuttavate poole ning veetis seal ühes nendega kaks päeva. Peale tuttavate juurest lahkumist puudub aga lähedastel teave, kuhu Virkko läks või kellega aega veedab. Tal on telefon küll kaasas, kuid see on välja lülitatud.