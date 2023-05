Kõrge lae all õppimine toob mõisakooli lastele pähe helgemad mõtted

Pikk rida Vääna mõisakooli lapsi on oma ratastega vaateväljalt kadunud, kaks viimast veel vuravad.

Vääna kooli lasteaialastel oli parasjagu rattapäev, nii et nad vurasid ümber maja nagu sipelgad. Mõisamaja mõlemas otsas asub galeriiga ühendatud torn ja neid torne silmas pidades on koolimaja 90 meetrit pikk. Annab sõtkuda! Õnneks on galeriide alla ehitatud väravataoline läbipääs, kus vanal ajal ka tõllad sõitma mahtusid, ning neist väravaist oli lastel hea lõigata ja kurvi võtta.