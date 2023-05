OTSE ⟩ Kultuurikompass otsib lahendusi rahvusvahelist kultuurivahetust takistavatele probleemidele

Maailmas leidub hulganisti loovisikuid, kes tahavad elada ja töötada mujal. Ometi on põhjuseid, miks nad seda teha ei saa, olgu need sotsiaalsed, majanduslikud või poliitilised. «Näeme, et globaalselt kultuuri loomine annab võimaluse loovisikutel üksteiselt õppida ja pakkuda parimaid praktikaid, et kohalikud eripärad püsima jääksid. Ka selleks, et Euroopa kultuuripealinn oleks edukas, peame toetama kunstnike piiriülest mobiilsust,» lisas Ader.

Neljapäevasel Kultuurikompassil esinevad: Irmeli Kokko (loomeresidentuuride ekspert), Bojana Panevska (On the Move), Terje Toomistu (Tartu ülikool), Kendal Henry (CEC ArtsLink), Marie Le Sourd (On the Move, Res Artis), Marie Fol (On the Move, Res Artis), Euroopa kultuuripealinnade esindajad Mikko Fritze (Tallinn 2011), Baiba Bartkevica (Liepaja 2027), Gediminas Banaitis-Skrandis (Kaunas 2022), Kati Torp (Tartu 2024) ja paljud teised.