TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kuidas tähistate teie tänavu emadepäeva?

Tänavaküsitlus "Kuidas tähistate emadepäeva?". Svitlana Krachkovska - turismikorraldaja.

Svitlana Krachkovska

Turismikorraldaja

Ma ei ole sellele väga mõelnud, tõenäoliselt lähen jalutama ja veedan aega enda lapsega. Tänavu on mu teine emadepäev, sest laps on pooleteiseaastane. Eelmisel aastal me tulime Ukrainast Eestisse ja see on meie esimene aasta siin, aga enne seda me tähistasime pereringis kodus ning vahel saime kokku ka teiste emadega ja tähistasime kõik koos.

Tänavaküsitlus "Kuidas tähistate emadepäeva?". Mihkel Kunnus - toimetaja.

Mihkel Kunnus

Toimetaja

Minu ema on sündinud viis aastat pärast teist maailmasõda ja praeguseks matriarhistaatuses. Emadepäeval viime talle fotoaruande klanni elujõust ja edenemisest. Lapselapsi on kasvamas kümme, seega on, millest aru anda. Eks komplekti käi ka lilled ja söödav andam. Auto võimaldab samasse päeva mahutada ka visiidi naiseema juurde. Nende elukogemus kinnitab, et parim patriarhaat on isiklik patriarhaat, noored veresuguluses mehed ja toimivad käsuahelad.

Tänavaküsitlus "Kuidas tähistate emadepäeva?". Julia Leonova (koos perega) - ettevõtja.

Julia Leonova

Ettevõtja

Tulime Tartusse Tallinnast ja siin jalutame, veedame koos perega aega. Meil on tavaks õnnitleda ka enda ja tuttavaid emasid. Tavapäraselt kingime lilli ja vahel magustoitu ning veedame koos toredasti aega.

Helen Tammsaar (paremal) ja Andra Kilp (vasakul).

Helen Tammsaar

Lastehoiu lapsehoidja

Mina lähen enda ema juurde, teen kaasa küpsisetordi. Mul on kaks venda ja üks õde ehk meid on kokku neli ning kõik koos tellisime emale suure kollaaži ja kingime selle talle. Minu meelest on oluline juba see, et igal aastal kohale minna ja mitte unustada oma ema, ma olen temaga väga lähedane

Andra Kilp

Lastehoiu lapsehoidja