Keelpillioktett annab kontserdi ülikooli muuseumis

Kui loetletutele liita viis eestlast – viiuldajad Su­sann-Elisabeth Kisla ja Silja Câmpeani, vioolamängija Hanno-Mait Maadra ning tšellistid Lauri ja Aike Sõõro –, on komplekt koos. See on keelpillioktett.

Juba kvartetigagi ehk kahe viiuli, vioola ja tšelloga saab luua imelisi muusikamaailmu. Aga kui kahekordistada muusikute arvu, ei paisu ainult helide võimsus, vaid sünnib uus kvaliteet, mis seisab kuskil kammerliku ja orkestrimuusika piirimail.



Muusikuid topelt

Keelpilliokteti kontserte ei leia aset just sageli. Selle okteti loomise idee on pärit 2020. aastast ja kuulub tšellist Aike Sõõrole, kes oli Felix Mendelssohn Bartholdy loodud oktetti ühes varasemas koosseisus mänginud ning soovis, et see võiks võimalik olla ka Tartus.Vahele tulid koroona-aastad. Tänavu kevadel sai plaan aga lõpuks teoks. Kavva mahtusid Dmitri Šostakovitši kaks pala keelpillioktetile ning Felix Mendelssohn Bartholdy loodud keelpillioktett Es-duur.







Mendelssohn Bartholdy keelpillioktetti loetakse meistriteoseks. See sündis 1825. aastal, mil helilooja oli alles 16-aastane. Kriitikud on öelnud, et nooruslik hoogsus, sära ning täiuslikkus teevad teosest ühe 19. sajandi muusikamaailma ime.

Mendelssohn Bartholdy ise kirjutas partituuri, et teost tuleks «mängida kõigi pillidega sümfoonia stiilis». Tal ei olnud pala loomiseks võtta ühtegi eeskuju. Tema loodud oktett on esimene omataoline ning meisterlikkuse poolest seni ületamatu.



Šostakovitš komponeeris keelpillioktetile oma prelüüdi ja skertso sajand hiljem ehk 1925. aastal ning pühendas need oma ootamatult surnud sõbrale, poeet Vladimir Kurtšavovile.

Terve turnee

Esimene niisuguse kavaga kontsert on Tõrvas suure eduga maha mängitud. Järgmine tuleb Võrus 8. mail.

Tartu ülikooli muuseumis on muusikud sama kavaga 10. mail. Okteti neljas ülesastumine leiab aset 15. mail Türil.

«Abiks on olnud see, et me kõik mängime koos ühes orkestris, see on lahendanud palju probleeme,» ütles okteti esimene viiul Vlad Câmpean. «Samuti me oleme kõik sõbrad ning varem koos musitseerinud erinevates koosseisudes, kas duos, trios, kvartetis või kvintetis.»