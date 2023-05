Eakad juhid võivad olla sama ohtlikud kui roolijoodikud

Õnnetuse põhjustanud mees selgitas, et ta ei näinud teed ületanud lapsevankriga naist. Möödunud reedel sõitis 91-aastane mees Elva külje all oma sõidukiga otsa vastassuunas liikunud kaubikule. Avariis hukkus kaubikus olnud kaassõitja ja vanahärra ise. Tänavu on 70-aastased ja vanemad juhid põhjustanud juba ligi 20 inimkannatanuga avariid üle Eesti.