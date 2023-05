GALERII ⟩ Rootsi kuningas näeb, kuidas eestlased on kolme kümnendiga muutunud avatumaks, neis on kergust

Veel enne lahkumisstseremooniat võttis Rootsi kuningas hetke, et suhelda kohaletulnud meediaväljaannete esindajatega. Tartu Postimehele rääkis Tema Majesteet, et võrreldes 31 aasta taguse külastusega on Tartu, Eesti ja eestlased hoopis teise ilmega. «Toona olite toibumas nendest aastatest, mis olid seljataga. Seda raskust õlul oli tunda. Täna näen, kuidas inimesed on muutunud avatumaks, neis on kergust,» sõnas kuningas.