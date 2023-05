OTSE ⟩ Visioonikonverents ärgitab mõtlema Tartu tuleviku üle

PROGRAMM JA ESINEJAD

11.00

Sissejuhatus konverentsile – päevajuht Marii Karell

Avakõne – Tartu linnapea Urmas Klaas

11.20–12.15

I. Tartu kui kodu

Hea linn on hea koht nii elamiseks, töötamiseks kui ka õppimiseks. Heas linnas on tehiskeskkond ja looduskeskkond tasakaalus, seal leiab erinevas eas ja eluetapis olev inimene oma koha ja väljundi. Aga milline see tasakaalupunkt on? Kas see on erinevatel inimestel erinevas kohas? Milline on koostööd toetav elukeskkond ja kas Tartu vastab nendele tingimustele? Viimaste aastate jooksul on Tartut mitmeid kordi esile toodud linnaruumi arengu poolest, olgu see mõni avaliku ruumi projekt, rattaringlus ja gaasibussid või Autovabaduse puiestee. Kas need edulood on vaid lood või sümboliseerivad need ka laiemaid muutusi elukeskkonnas? Kas muutusi tuleb forsseerida või peaksid need toimuma rahulikult?

Inspiratsioonikõne: Tuul Sepp

Vestlusring: Tuul Sepp, Elise Metsanurk, Margo Külaots, Jiří Kreijčí

12.15–12.45

paus

12.45–13.45

II. Tartu koht Eestis

Tartut võrreldakse paratamatult Tallinnaga. Naljaga pooleks on Tallinn pealinn, aga Tartu peaga linn. Eesti riigi sünd, aga paljuski ka tänane riigi kursi suunamine on ühel või teisel moel ülikoolilinnaga seotud. Ka suur hulk nii endisi kui ka praegusi riigitüüri hoidjaid on oma hariduse saanud just Tartus, kus ülikool ja linn moodustavad ühte põimunud terviku. Mis rolli mängib Tartu pealinnastuvas Eestis, kus n-ö kuldse ringi vallad võtavad Eesti elanikud järjest endale? Milles peaks Tartu jääma eestvedaja rolli? Mis tugevused on just Tartul, mida arendada kultuuris ja hariduses, mis tõmbavad ka aastakümnete pärast inimesi just Tartusse ja Lõuna-Eestisse? Kas kultuuripealinna tiitel jääb ka aastakümneid hiljem pärast 2024. aasta sündmusi Tartule?

Inspiratsioonikõne: Tõnu Runnel

Vestlusring: Tõnu Runnel, Mari Roostik, Margit Keller, Berk Vaher

13.45–14.15

paus

14.15–15.15

III. Tartu roll maailmas

Tartu kultuuripealinna 2024 kandev kontseptsioon on „Ellujäämise kunstid“. Veel mõni aasta tagasi pidasid paljud seda arusaamatuks ja kultuurikaugeks. Täna on selge, et kahjuks või õnneks on tegemist ajakohase ja tulevikku vaatava kontseptsiooniga. Olgu need muutused kliimas, möödunud tervisekriis või ilmselge julgeolekuoht – kõigil nende kriisidega kaasnevatel nähtustel on selge mõju inimese toimetulekule. Mis rolli mängib Tartu Euroopa ja maailma areenil? Mis on need teadmised, oskused, väärtused, mida soovime maailmaga jagada ja mida peaksime juurde õppima? Kas kunste, mida meie oskame hinnata ja kanname endaga, hinnatakse ka mujal maailmas? Millised on meie ellujäämise kunstid? Kuidas rääkida kliimakriisist ajal, kui „pommid kukuvad“?

Inspiratsioonikõne: Erik Puura

Vestlusring: Erik Puura, Lili Milani, Paavo Nõgene, Kaimo Kuusk

15.15

kokkuvõtted