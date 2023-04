Kõige rohkem tarumasid juhtub Hajru-, Viljandi- ja Tartumaal

Salva Kindlustuse õnnetusjuhtumikindlustuse tootejuht Evelin Loitmaa ütleb, et kevade lõpus ja suve alguses on kindlustusseltside kahjukäsitluses alati rohkem tööd, sest pikast talvest tüdinenud inimesed hakkavad esimeste soojemate ilmadega agaralt tegelema kevadise suurpuhastuste, õue-, aia- ja remonditöödega ning toimetavad ja liiguvad palju rohkem vabas õhus.

«Kui talvel on õnnetuste põhiteguriks libedus, siis kevade palett on palju kirjum: kukutakse redelilt, tööriistu kasutades ja oksi lõigates vigastatakse end või kõrvetatakse ennast grilli ja lõkke tegemisel. Kardinate akendelt ära võtmine või suurem aknapesu võib samuti kukkumisega lõppeda. Väikelapsed jooksevad palju ringi, ronivad puude ja aedade otsa ja möllavad mänguväljakutel. Lisaks kõigele ronivad kevadiselt uimased roomajad aina rohkem asustatud aladele- koduaedadesse ja aiamaadele,» toob Loitmaa põhilisi õnnetusjuhtumite ohuallikaid.

Mõnevõrra üllatav on ka traumade piirkondlik statistika. «Kui välja arvata Harjumaa, kus elab kõige rohkem inimesi ja seetõttu nendega ka juhtub kõige rohkem, siis selgub, et liidriks võib pidada hoopiski Viljandimaad, kus igasuguseid kehavigastusi on viimase viie aasta jooksul toimunud rohkem, kui näiteks Tartumaal või Pärnumaal,» toob Loitmaa välja õnnetusjuhtumikindlustuse statistikat.

Traumad toovad tihtilugu kaasa ka materiaalse kulu: traumajärgne ajutine töövõimetus ja haiguslehel viibimine vähendavad sissetulekut. Taastumiseks võib vaja minna erinevaid vahendeid või protseduure, mida haigekassa ei hüvita. Kui tekkinud trauma toob kaasa püsiva puude, kasvavad võimalikud kulud veelgi ja muutuvad samuti püsivateks, surmaga lõppenud juhtumitest rääkimata.

Keskmine õnnetusjuhtumi valu- ja päevarahahüvitise väljamakse on Loitmaa sõnul ligi 400 eurot, kuid see oleneb kliendi poolt valitud kaitsest. On olnud ka suuremaid väljamakseid. Näiteks tekitas üks pealtnäha süütu võilillenäpits harrastusaednikule kahju suuruses 1300 eurot, vigastades inimese labajalga. Teisel aednikul murdus õnnetu kukkumise tagajärjel lausa kolm erinevat luud, rahaline hüvitis ulatus 800 euroni.