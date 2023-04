Täna korraldati Eesti Rahvamuuseumi (ERM) tagumises parklas esmakordselt autonäitust «Drive 2 Dorpat», mis on välja kasvanud autosõprade seltskonnast, kes neljapäeviti kokkusaamiste poolest tuntust on kogunud. Esmakordselt korraldatud üritus osutus aga niivõrd populaarseks, et selle korraldaja mõtleb juba järgmise ürituse peale.