Politsei otsis Tartus kadunud 79-aastast Dariiat

Dariial on hallid lühikesed juuksed. Seljas on tal kollase ja rohelisega spordijakk ja seelik, peas hele rätik ja jalas spordijalatsid.

Politsei palus esmaspäeval kaasabi selgitamaks Tartus kadunuks jäänud 79-aastase Dariia asukohta. Täna, 25. aprilli õhtupoolikul sai politsei teate, et ta on koju tagasi tulnud. Temaga on kõik korras, ta oli olnud tuttava juures.