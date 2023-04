Politsei otsib Tartus kadunud 79-aastast Dariiat

Politsei sai täna teate, et Tartus on Annelinnas kadunuks jäänud 79-aastane Dariia, kes pole tulnud koju. Naist nähti viimati eile kella 16–17 paiku, pärast seda pole lähedastel temaga enam kontakti olnud. Ilma kõrvalise abita võib naise elu sattuda ohtu.

Politsei on kontrollinud võimalikke kohti, kus naine viibida võiks, kuid kahjuks pole teda leitud.

Dariia on 165 sentimeetrit pikk ja tavalise kehaehitusega. Tal on hallid lühikesed juuksed. Seljas on tal kollase ja rohelisega spordijakk ja seelik, peas hele rätik ja jalas spordijalatsid.