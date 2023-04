Sellel aastal kestsid liiklustalgud 24 tunni asemel terve nädala, mis andis politseile parema ülevaate liikluses toimuvast. «Positiivne on see, et väga suuri kiiruseületamisi oli vähe ning pigem olid liiklejad siiski eeskujulikud,» sõnas Tartu politseijaoskonna liikluspolitseinik Tauno Säälik.