Rattaringlusele mõeldud 16 uut elektrijalgratast Bewegeni laos nii, nagu linnaametnik Roman Meeksa need üleeile üles pildistas. Need rattad pannakse Tartu poole ka teele.

Tartu rattaringluse riistvara tarninud ja selle juhtimissüsteemi teenust pakkuv Bewegen Tecnologies Inc. on andnud teada, et on majanduslikes raskustes ja firma suhtes on algatatud saneerimismenetlus.