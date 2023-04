Varas näppas juba teist korda järjest mobiilipoest vähemalt kümne tuhande euro eest tehnikat

Uks jäi terveks

Mobixi mobiilipoodi väisanud varas sisenes esiukse kaudu nii osavalt, et järgmisel päeval oli uks töökorras ja luku juures võis näha vaid üksikuid täkse. «Pood oli alarmvalve all ja turvasüsteemid töökorras, aga varas tegutses nii kiiresti, et turvapatrulli saabudes oli ta juba läinud,» sõnas poes töötav Meelis Tults.

Tults lisas, et õnneks jäi suurem osa kaubast alles, ent varga saagiks langesid peamiselt hinnalised Google Pixeli, Samsungi ja Apple’i nutitelefonid ning mõned tahvelarvutid. Nende kättesaamiseks tuli vargal lõhkuda sissepääsule lähima vitriinkapi klaasuksed.

«Saame varastatud seadmed lisada vaid musta nimekirja, mis muudab nende kasutamise Euroopas võimatuks, aga muul moel pole neid võimalik leida, isegi mitte politseil,» nentis Tults. «Eks see pätike arvas, et saab mingi kerge rahakese siit.»

Mees tõdes, et kuigi poele lõhkumisega suuri kahjusid ei tekitatud ja kaup on ettevõttel kindlustatud, on seesugune tegu närvivapustuseks sealsetele töötajatele. «Esimesed kolm tööaastat möödusid mul siin ilma igasuguste ebameeldivusteta, kuid nüüd on ühe aastaga meid kaks korda röövitud. Aga mis seal ikka – jõudsalt edasi!»

Tuvastamata pätt