Tartu ülikooli uus rektor selgub sel nädalal

Rektoriks kandideerivad neurokirurgia professor Toomas Asser, makroökonoomika professor Raul Eamets ja bioinformaatika professor Jaak Vilo. Toomas Asser on akadeemik ja alates 2018. aastat ülikooli rektor. Raul Eamets on majandusteadlane ja 2016. aastast sotsiaalteaduste valdkonna dekaan. Jaak Vilo on akadeemik ja andmeteaduse õppetooli juhataja.

Professor Toomas Asseri esitas rektorikandidaadiks Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna nõukogu, professor Raul Eametsa sotsiaalteaduste valdkonna nõukogu ning professor Jaak Vilo loodus- ja täppisteaduste valdkonna nõukogu.

Valimiskomisjoni esimehe Raili Marlingu sõnul on rektorikandidaadid osalenud kahe nädala jooksul arvukatel sisukatel väitlustel. «Meil on olnud suurepärane võimalus tutvuda kandidaatide seisukohtadega, et langetada informeeritud valik. Loodan, et kõik valimiskogu liikmed tunnetavad sündmuse tähtsust ja tulevad neljapäeval valima,» rääkis Marling.

292-liikmelisse valimiskogusse kuuluvad Tartu ülikooli nõukogu, senati, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmed ning professorid, kelle töökoormus ülikoolis on professorina vähemalt 20 tundi nädalas. Valituks osutub kandidaat, kellele on andnud oma hääle üle poole valimiskogu koosseisust. Seega vajab tulevane rektor vähemalt 147 poolthäält. Valimiskoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole valimiskogu liikmetest.

Tartu ülikooli rektori valimiste reglemendis on sätestatud, et kui esimeses hääletusvoorus ei saa ükski kandidaat vajalikku arvu poolthääli, korraldatakse uus hääletusvoor, milles osalevad kaks enim poolthääli saanud kandidaati. Kui esimeses voorus saavad kandidaadid võrdse arvu hääli, siis järgmisse vooru pääseja(d) loositakse. Kui ka teises hääletusvoorus ei saa kumbki kandidaat vajalikku arvu poolthääli, korraldatakse kolmas hääletusvoor, milles osaleb teises voorus enim poolthääli saanud kandidaat. Kui ka viimases hääletusvoorus ei saada kokku vajalikku arvu poolthääli, jääb rektor valimata.