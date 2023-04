GALERII ⟩ Otsustatud. Tartu ülikooli rektorina jätkab Toomas Asser

Toomas Asser on akadeemik ja alates 2018. aastast ülikooli rektor. Raul Eamets on majandusteadlane ja 2016. aastast sotsiaalteaduste valdkonna dekaan. Jaak Vilo on akadeemik ja andmeteaduse õppetooli juhataja.

Kandidaadid on viimastel nädalatel kaasa löönud suurel hulgal väitlustel, mida on peetud nii laia avalikkuse kui kitsamate huvigruppide ees. «Meil on olnud suurepärane võimalus tutvuda kandidaatide seisukohtadega, et langetada informeeritud valik. Loodan, et kõik valimiskogu liikmed tunnetavad sündmuse tähtsust ja tulevad neljapäeval valima,» lausus valimiskomisjoni esimees Raili Marling.