Liivi muuseumis võttis üleriigilisel etlusvõistlusel võidu taas saarlane

«Kirke õpetaja Rita Ilves on aastakümnete vältel aidanud noortele saarlastele võidu tuua koguni kaheksal korral, nende seas on mitmeid tänaseid tuntud näitlejaid, nagu Velvo Väli, Ott Aardam, Lee Trei ja Marian Heinat,» meenutas Mari Niitra.

Rita Ilvese sõnul on tal olnud õnn juhendada andekaid noori, kuid heade tulemuste saavutamine eeldab tõsist tööd algul teksti analüüsimisega, aga kogenumate etlejate puhul ka mugavustsoonist välja suunamisega. Mõnikord aitab areneda etleja olemusele esmapilgul võõras tekst.

Mari Niitra hinnangul on etlemine kooliõpilastele äärmiselt arendav ja tuleb igas valdkonnas kasuks. Rita Ilvese sõnul on tänapäeva koolis suulist vastamist vähevõitu. «Mõne lapse jaoks on klassi ees seismine ületamatu raskus,» lisas ta. «Täiskasvanuelus kulub avaliku esinemise oskus igal sammul ära.»