Täna on Tartu kesklinn sinilillejooksjate päralt

Jooksul on kuus võistlusklassi, start ühine ning iga võistlusklassi kolme paremat osalejat autasustatakse Sinilillejooksu medali, diplomi ja meenega. Jooksu tulemus mõõdetakse igal numbriga registreerunud osalejal elektroonilise kiibiga.

Kõikidel soovijatel on võimalus enne jooksu sooritada üldfüüsiline test. Teha toenglamangus kätekõverdusi ja selililamangust istessetõuse kahe minuti jooksul. Testi koordineerib Kaitsevägi.

Täna leiab aset ka Sinilillekese jooks, kuhu on oodatud kõik lapsed vanuses kuni 12 aastat. Nende distants on 200 meetrit ja need stardid leiavad aset kella 10 kuni 12-ni.