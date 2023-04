Politsei otsib Tartus kadunud 16-aastast Alinat

Alina on ka varem kodust ette teatamata lahkunud. Tüdruk võib liikuda Räpinas või Põlvas.

Alina on 158 sentimeetri pikkune, tal on tumedad pikad juuksed, mustad dressipüksid, musta-valgekirjud tossud, must kapuutsiga jope ja valge lilledega pusa.