See intervjuu on nüüd töökuulutus kaks ühes – teie otsite uut tööd ja Tartu otsib uut linnaarhitekti. Miks?

Kunagi seadsin endale piiri, et kümme aastat on ühes sellises kohas ja üldse ühes töökohas piisavalt pikk aeg, et kui piisavalt panustan, jõuavad isegi linnaruumis asjad vähemalt mingil määral muutuda. Nüüd on mul üksteist aastat täis. Pika mõtlemise peale otsustasin, et tasub ka uusi väljakutseid vaadata.