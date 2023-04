Tartu politseinikud tabasid pikal nädalavahetusel pea poolsada roolijoodikut

«Nelja päeva peale kontrollisime kokku ligemale 7000 juhi kainust ning tuvastasime pea poolsada roolijoodikut, lisaks veel ka kümme narkojoobe kahtlusega juhti. Kõik need sohvrid kõrvaldati juhtimiselt ning nende suhtes alustati menetlust. Narkojoobe kahtlusega juhid viidi kõigele lisaks veel ka raviasutusse ekspertiisi,» rääkis Tartu patrulltalituse juht Argo Arukase.

Arukase sõnul ei olnud joobes sohvrid aga möödunud nädalavahetuse ainus oht liikluses. «Paraku näitas pühapäevane kontroll Tallinnaa-Tartu maanteel, et päris paljude juhtide jaoks ei ole piirkiirus justkui miski. Kahe tunni jooksul tabasime sel trassil üle poolesaja kiirusületaja, sekka veel hulga teisigi liiklusrikkumisi,nagu näiteks ülevaatuseta sõidukid, turvavööta juhid, telefoniga autoroolis toimetavad juhid ja nõnda edasi,» loetles politseinik.

Ta märkis, et liiklusturvalisuse tagamiseks jätkab politsei nii tavapärast liiklusjärelevalvet kui ka sihtsuunitlusega tegevust. «Nii oleme planeerinud kevadisele ajale, mil kiirused trassidel tõusevad, ka liiklusjärelevalve tõhustamist. Kiiruse võtame teravama tähelepanu alla taas juba uuel nädalal, mil üle Eesti toimuvad liiklustalgud. Inimesed on väga agaralt kaasa mõelnud ning märkinud üles sadu ja sadu kohti, kus on täheldanud teiste liiklejate kiirustamist,» toonitas Arukase.