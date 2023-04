Tartu spordi lühiuudised

Siidisabade kapteni Maria Terepi sõnul on uued reeglid ranged ning tuleb näha vaeva, et neid kõrgel tasemel täita.

«Eks alati on nüansse, mida soorituses on võimalik parandada, aga väga tubli esimene start on nüüdseks tehtud ning see annab hea lävepaku edaspidisteks veelgi kindlamateks sooritusteks,» sõnas ta. KRISTOFER SEEMA