Kambja abivallavanema suhtes algatati väärteomenetlus

Politsei pressiesindaja Ragne Keisk kinnitas, et politseile on avaldus laekunud ning asjaolusid selgitatakse väärteomenetluses.

Juba kuu aja pärast küsis hanke võitja ​Eltam ​ehitustähtaja pikendamist 2023. aasta aprilli lõpuni, mille vallavalitsus jaanuari alguses rahuldas. «Võib julgelt eeldada, et kui algul olnuks hanke tähtajaks kuus kuud, oleks hankel osalemine olnud pakkujatele atraktiivsem ja ka hind kujunenud oluliselt odavamaks,» märkis Kleimann. Ta lisas, et seda tõestavad võimalikelt töövõtjatelt hiljem küsitud hinnapakkumused, mis olid 40 655 ja 43 203 eurot.

Nõmmistu enda sõnul tundus hanke ettevalmistamise ajal, et tööd on tähtajaks teostatavad. «Nüüd oleme tagantjärele hinnanud, et olime tähtaja määramisel liiga optimistlikud ning saame edaspidi seda kogemust uute tähtaegade määramisel aluseks võtta,» sõnas ta. «Samuti oleme vallavalitsuses kokku leppinud, et edaspidi arutatakse kõik ka ostumenetlustega seotud otsused enne vallavalitsuses läbi, et anda otsustele laiem kandepind.»