Kliinikumi kogukonnakool valib kuulajaiks 5. kuni 9. klasside õpilased

Juba aastaid on kliinikum korraldanud terviseteemalisi vestlusringe, kus inimestel on olnud võimalik omandada uusi teadmisi ning jagada murekohti oma tervisest koos teiste patsientide ja tervishoiutöötajatega.

Kogukonnakooli konseptsiooni üks loojatest on Kerli Hiiemäe. Ta ütles, et terviseteadlikkuse tõstmisega Tartu üldhariduskoolides plaanivad nad alustada 2023. aasta sügisel.

Koostöö on oluline juba seepärast, et terviseõpetuses käsitletav ja tõenduspõhine terviseteave oleksid omavahel kooskõlas, et vältida vastukäivaid soovitusi. Marge Mahla pidas silmas just neid tervisliku seisundi muutusi, mille puhul tuleb kindlasti arsti või õe poole pöörduda.