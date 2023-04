Elva piirkonna inimesed soovivad aidata tulekahjus pereliikme kaotanud naist ja last

Abipalve postitas Elva gruppi põlengus elukaaslase kaotanud Daisi tuttav Kätlin Kilvits. «Daisi on väga tubli ja töökas naisega, kes kunagi ise abi ei otsi ja püüab alati omal jõul hakkama saada. Siiski seekord leian, et võiksime aidata üheskoos,» kõlas üleskutse.

Et Daisi saaks koos Martiniga koju naasta, on vaja maja seest tühjaks tassida ning suurem osa asju tuleb ilmselt ära visata. Osa hädavajalikku, nagu näiteks voodipesu, madratseid ja värve on Daisi saanud annetustena. Et praegu pole teada, kui kalliks maja korda tegemine läheb, on kõige optimaalsem viis abi anda tehes Daisi pangakontole ülekande.