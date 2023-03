Maa-amet alustab aprillis aeropildistamise hooaega

Markeeringuks on 60 × 60 cm suurused valged kileruudud, mis paigaldatakse maastikule ja on varustatud sildiga «Aeropildistuse maamärk». Markeeringuid on ligi 500. Maa-amet palub markeeringuid mitte puutuda ega rikkuda. Maa-amet korjab paigaldatud markeeringud maastikult ära pärast aeropildistamise hooaja lõppemist.