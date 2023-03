Tudengid panevad ukrainlasi eesti keeles rääkima

Anna Branets oskab eesti keeles juba rääkida küll, aga leiab, et see ei tulnud kergelt. Täpitähti – ä, ö, ü – on keeruline hääldada. Ka takerdub ta mõnikord õigeid grammatikavorme otsides. Kõnest arusaamine pole ka alati lihtne, eriti siis, kui eestlased räägivad kiiresti.